Зеленский может приехать в Брюссель 9 февраля

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит ЕС, который состоится 9-10 февраля в Брюсселе. Отправку приглашения подтвердил Евросовет. Там же отметили, что по соображениям безопасности никакой дополнительной информации не будет, так что говорить со 100-процентной вероятностью, что Зеленский приедет, не приходится.

Тем не менее, ряд украинских и американских СМИ сообщает, что Зеленский совершит эту поездку и выступит перед представителями ЕС не по видеосвязи, а вживую.