Рабочий УВЗ оштрафован на 100 тысяч за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд вынес приговор рабочему "Уралвагонзавода" Роману Рогозину. Жителя Нижнего Тагила обвиняли в реабилитации нацизма.

По версии следствия, в феврале 2021 года со своего персонального компьютера в одной из соцсетей Рогозин опубликовал комментарий "в целях одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и отрицания фактов, установленных приговором". Когда об этом стало известно полицейским, против рабочего УВЗ возбудили дело по статье о реабилитации нацизма.

Сегодня ему был вынесен приговор. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Роман Рогозин признан виновным и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Ему предоставлена рассрочка на 10 месяцев. Таким образом, уралец будет платить по 10 тысяч рублей в месяц.

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток", - отметили в облсуде.