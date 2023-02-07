В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,3

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Оно случилось сегодня в 6.13 по московскому времени. Очаг находился на глубине в 10 км. Эпицентр находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 1,7 тыс. человек, пострадали - 11,1 тыс. В соседней Сирии погибли 960 человек, еще 1,4 тыс. человек пострадали.