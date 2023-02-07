07 Февраля 2023
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Фото: Минпромторг РФ

В автосалонах Москвы стартовали продажи электрического "Москвича"

Автодилеры Москвы начали продавать электрическую версию "Москвича".

В автосалоне "Рольф" заявили, что посетители активно изучают машины и просят провести пробную поездку. Отмечается, что к новой модели, как и к любой новинке, "интерес повышенный". На сайте дилера автомобиль доступен в нескольких вариантах по цене от 3,2 млн до 3,5 млн. руб.

Электрические "Москвичи" также доступны на сайтах "Авилона" и дилерского центра "Кунцево".

Напомним, автозавод "Москвич" возобновил работу, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Продажи машины начнутся по всей России - в марте. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3" составит от 1,97 млн руб.

Теги: Москвич, автопром, автомобили



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