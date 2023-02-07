ВНИИ ГОЧС: в четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий

Сильные снегопады, а затем и оттепель могут спровоцировать обрушение зданий и сооружений в четырех федеральных округов России.

Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), в соответствии с многолетней статистикой в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.

Среди основных причин таких происшествий называются сильные снегопады и оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы. Также на ситуацию влияет несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.

ВНИИ ГОЧС заявляет, что из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки следует, что наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа.