Госдума готовит уголовное наказание для виновников утечек персональных данных

Кабмин России одобрил концепцию проекта закона, предусматривающего уголовную ответственность за незаконный оборот краденых персональных данных (ПД).

Как заявил соавтор документа, депутат Госдумы Антон Горелкин, инициатива призвана ужесточить наказание за противоправные действия с использованием незаконно добытой информации.

"Рассчитываю, что наказание, которое предусмотрели авторы документа, действительно окажется суровым — в ином случае буду настаивать на ужесточении ответственности. Уверен, что многие коллеги-депутаты меня в этом поддержат", - сказал парламентарий.

Он отметил, что поддерживает введение ответственности для трех категорий участников незаконного оборота ПД: непосредственных исполнителей хищения информации, тех, кто способствует утечкам, и лиц, продающих слитые базы в интернете.

Исполнительный директор российской IT-компании HFLabs Константин Степанов считает, что незаконный оборот персональных данных — болезненная тема, но эта инициатива вызывает опасения, что под раздачу могут попасть и ни в чем не виноватые люди. По его словам, если из компании утекли данные, можно установить того, кто этому прямо или косвенно поспособствовал, но меры воздействия в любом случае должны зависеть от того, был это злонамеренный шаг или нет, сообщают "Известия".