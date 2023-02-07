СМИ: службу в армии по призыву начнут учитывать при поступлении в вузы

В России службу в армии по призыву начнут учитывать при поступлении в вузы.

Такие абитуриенты будут получать дополнительные баллы, следует из проекта закона "Единой России". Его депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении в феврале. Документ может быть принят до конца весенней сессии.

Как сообщил первый зампред комитета Думы по просвещению Михаил Берулав, закон начнет действовать уже в ближайшую приемную кампанию.

Принять законопроект парламенту рекомендовали профильные комитеты нижней палаты по просвещению, а также по науке и высшему образованию. Новая мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности. "Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы", — говорится в пояснительной записке, сообщают "Известия".