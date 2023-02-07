07 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Жильцам домов могут передать вопрос о доступе интернет-провайдеров

Принимать решение о подключении многоквартирного дома к интернету от провайдеров должны собственники жилья.

С такой инициативой выступил председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Кирилл Жильцов в ходе парламентских слушаний на тему "Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах". По его словам, тарифы должны обсуждаться на общем собрании.

Механизм предоставления доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов обсуждается с 2015 года, при этом вопрос на законодательном уровне до сих пор не решен. По итогам парламентских слушаний депутаты продолжат работу над двумя проектами законов, один из которых – от председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, а второй – от председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской.

Таким образом, в России по-прежнему не искоренено "телекомрабство". Сейчас плату за доступ взимают управляющие компании, сообщают "Ведомости".

Теги: интернет, жильцы, дома



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