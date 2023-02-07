07 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны разработало новую форму для участников СВО

В Министерстве обороны России разработали новую форму для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Ее внешний вид "в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей", сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой образцов. При этом неизвестно, на каких предприятиях планируется организовать производство новой формы.

В Минобороны подтвердили разработку образцов "формы нового поколения". В военном ведомстве отметили, что при работе учитывались "пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО".

В состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

"Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения», — подчеркнули в Минобороны. Поставка новой полевой формы в вооруженные силы запланирована на предстоящую весну.

Напомним, в России ведется работа над созданием комплекта маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров.

Теги: Минобороны, военная форма, спецоперация



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