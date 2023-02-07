07 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Kremlin.ru

Встречи Путина с лидерами парламентских партий ожидаются 13 и 15 февраля

Встречи главы государства Владимира Путина с лидерами КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким могут состояться 13 февраля.

При этом встреча президента с руководителем фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым запланирована на 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Госдуме.

Другой собеседник в Думе заявил, что встреча Нечаева с президентом "запланирована на 15 февраля".

Как сообщалось ранее, на этот раз встречи будут не "коллективными" – с каждым из лидеров партий президент пообщается индивидуально. Первым в Кремль на встречу могут позвать лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Теги: Путин, партии



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Ранее 06.02.2023 01:02 Мск Путин встретится с лидерами всех думских фракций в середине февраля


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