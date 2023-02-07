Дефицит бюджета: Россия продает золото из ФНБ

В январе Министерство финансов России впервые продало золото из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит.

Всего было реализовано 3,6 т драгоценного металла. Для этих же целей ведомство продало 2,3 млрд юаней. Суммарная стоимость сделки составляет 38,5 млрд руб.

По данным министерства, по состоянию на 1 февраля объем ФНБ составляет 10,8 трлн руб. (эквивалент $155,3 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Ликвидная часть ФНБ сейчас составляет 6,3 трлн руб., или $91 млрд, что соответствует 4,2% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщает "Коммерсант".

Напомним, кабмин России прорабатывает финансирование проектов в текущем году на сумму около 1,5 трлн руб. за счет средств из Фонда национального благосостояния. По его словам, В 2023-м по уже подписанным ранее соглашениям и согласно принятым в 2022 году решениям будет направлено из ФНБ 356 млрд руб.