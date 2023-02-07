Латвия изучает основания для лишения Авена гражданства

Спецслужбы Латвии изучают основания для возможного лишения гражданства бывшего главы совета директоров "Альфа-банка", российского миллиардера Петра Авена.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на советника министра внутренних дел страны Андреса Вайварса, органы безопасности пока не представили свои выводы. Другие подробности не сообщаются.

История с проверкой законности получения Авеном гражданства Латвии продолжается "довольно давно", предприниматель не видит никаких рисков лишения его латвийского паспорта, сообщает Forbes со ссылкой на, близкий к бизнесмену источник.

Правоохранительные органы республики не обращались к нему по поводу его гражданства.

Ранее британские власти разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат.