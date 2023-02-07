Названа новая возможная дата послания Путина Федеральному собранию

Послание главы государства Федеральному собранию, вероятнее всего, состоится 20–22 февраля.

Депутатам и сенаторам официально дату послания еще не называли, сообщают "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленных парламентариев. Информацию подтвердили и собеседники в Госдуме. Окончательное решение будет принято незадолго до выбранной президентом даты. По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Ранее уже сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Конституция РФ не устанавливает сроков послания президента, он сам определяет его сроки и порядок.