Первый борт МЧС России вылетел в пострадавшую от землетрясений Турцию

Самолет МЧС России Ан-148 со спасателями и оперативной группой министерства в понедельник отправился из подмосковного аэропорта Жуковский в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Сейчас в аэропорту Жуковского готовятся к вылету в Турцию два самолета Ил-76 со спасателями, кинологами и специальной техникой для разбора завалов и поиска людей, пишет ТАСС. Они вылетят в Турцию в ближайшее время.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 1,7 тыс. человек, пострадали - 11,1 тыс. В соседней Сирии погибли 960 человек, еще 1,4 тыс. человек пострадали.