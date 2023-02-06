06 Февраля 2023
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Фото: Накануне.ru

Первый борт МЧС России вылетел в пострадавшую от землетрясений Турцию

Самолет МЧС России Ан-148 со спасателями и оперативной группой министерства в понедельник отправился из подмосковного аэропорта Жуковский в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Сейчас в аэропорту Жуковского готовятся к вылету в Турцию два самолета Ил-76 со спасателями, кинологами и специальной техникой для разбора завалов и поиска людей, пишет ТАСС. Они вылетят в Турцию в ближайшее время.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 1,7 тыс. человек, пострадали - 11,1 тыс. В соседней Сирии погибли 960 человек, еще 1,4 тыс. человек пострадали.

Теги: МЧС РФ, Ан-148, спасатели



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