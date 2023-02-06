В Югре сотруднице салона связи грозит срок за разглашение тайны телефонных переговоров

В Нефтеюганске работнице одного из салонов сотовой связи грозит ответственность за передачу "налево" конфиденциальной информации об абонентах.

Специалист офиса продаж одного из операторов сотовой связи в июле-августе 2021 г. незаконно копировала из клиентской базы детализацию общения абонентов и предоставляла её посторонним лицам, сообщает прокуратура Югры. В ответ злоумышленница получала деньги.

Своими действиями, полагают в надзорном ведомстве, она нарушила конституционные права граждан на тайну телефонных переговоров. Уголовное дело направлено в суд.