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Политика За рубежом
Фото:Накануне.RU

Суд отклонил ходатайство защиты Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровья

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождении из заключения по состоянию здоровья.

"Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора", - цитирует ТАСС заявление судьи Георгия Аревадзе на заседании, которое в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

Ранее адвокаты Саакашвили заявили, что врачи выявили у него симптомы 35 заболеваний, в том числе деменцию и туберкулез. Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 г. после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.

Теги: Михаил Саакашвили, Тбилиси, суд



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