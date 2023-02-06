06 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Сибур" выкупит долю бельгийской Solvay в совместном предприятии "Русвинил"

"Сибур" договорился с бельгийской группой Solvay о выкупе у нее 50-процентной доли в совместном предприятии "Русвинил", расположенном в Кстовском районе Нижегородской области. Сделка будет совершена после согласования финальных условий и получения необходимых согласований, а смена акционерной структуры не окажет влияния на операционную деятельность "Русвинила".

"Подтверждаем, что достигли принципиальной договоренности о приобретении у Solvay ее доли в компании ООО "Русвинил", которая была учреждена "Сибуром" и Solvay на паритетных условиях и в 2014 г. запустила в эксплуатацию комплекс по производству поливинилхлорида. Сделку планируется совершить после согласования финальных условий и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований", - сообщили ТАСС в "Сибуре".

Изменение акционерной структуры в результате планируемой сделки не окажет влияния на операционную деятельность "Русвинила" и уже отлаженное взаимодействие с другими предприятиями "Сибура", отметили в компании. "Сибур" гарантирует выполнение всех принятых "Русвинилом" обязательств по действующим контрактам с клиентами и нацелен на поддержание высоких стандартов в области надежности поставок и качества готовой продукции.

Теги: Сибур, Solvay, Русвинил



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