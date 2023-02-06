В Мьянме построят атомную станцию малой мощности, - Лихачев

Атомная станция малой мощности с реакторами РИТМ, скорее всего, будет построена в Мьянме.

"Мы думаем, что уже в этом году мьянманцы определятся с техническим обликом, по-моему, очевидно, что это будет малая станция, станция малой мощности. В этом смысле в ее основе будут лежать технологии реакторов РИТМ", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" глава "Росатома" Алексей Лихачев, его цитирует ТАСС.

По его словам, эти реакторы очень хорошо проверены как минимум в рамках проектов Северного морского пути.

"Это атомные сердца наших новых универсальных ледоколов "Арктика", "Сибирь", "Урал". "Якутия" – на подходе. Все они уже оснащены этими установками", - отметил глава "Росатома".