Экс-депутату заксобрания Прикамья отказали в УДО

Ростовский областной суд рассмотрел представление на постановление об условно-досрочном освобождении экс-депутата заксобрания Пермского края и совладельца "Экопромбанка" Владимира Нелюбина. По итогам заседания, представление прокурора было удовлетворено, в условно-досрочном освобождении отказано, сообщает РБК-Пермь.

Как сообщало Накануне.RU, политик проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке". Дело расследовали сотрудники следственной части ГСУ регионального управления МВД. Весной 2019 г. Нелюбин получил шесть лет и три месяца колонии общего режима. Приговор обжаловали как осуждённый, так и сторона обвинения.

Рассмотрев в июле 2019 г. апелляцию Нелюбина, суд оставил меру наказания – шесть лет три месяца колонии общего режима – без изменений. Изменения коснулись квалификации преступлений (с "особо тяжких" они стали "средними"). С 24 февраля 2021 года Владимир Нелюбин отбывал наказание в колонии-поселении.