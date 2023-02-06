Оплата покупок через СБП в российских магазинах выросла в 26 раз

В 2022 году в России втрое увеличилось число магазинов, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь таких заведений больше полумиллиона. За год таким способом было оплачено 358 млн покупок на 720 млрд руб., сообщили в пресс-службе Центрального банка России. По количеству это в 26 раз больше, чем за весь предыдущий период работы системы.

Рекордному развитию СБП способствовали санкции: россияне лишились ряда других форматов оплаты.

"По мере роста популярности СБП увеличивается и число ее пользователей — в среднем на 13–15% от квартала к кварталу в прошлом году. В IV квартале их было более 65 млн. Страховые, брокерские и другие компании начали также активно использовать СБП для выплат своим клиентам. Объем таких переводов превысил 65 млрд руб.", - сообщили в ЦБ.

Всего через СБП в 2022 году было совершено свыше 3 млрд операций на 14,4 трлн руб.