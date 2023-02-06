Екатеринбуржцев уберегли от покупки сыра от неизвестного производителя

Специалисты Россельхознадзора не допустили появления на полках екатеринбургских магазинов опасного сыра. Как сообщили Накануне.RU в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, у молочной продукции были поддельные документы, а производителя и вовсе не удалось выявить.

В январе специалисты через информационную систему "Меркурий" выяснили, что в адрес "Агроальянс Екатеринбург" проступила 1 тонна российского и 4 тонны голландского сыра. Однако при проверке выяснилось, что продукция поступила с фантомной площадки ООО "НОРД ВЕСТ" в Санкт-Петербурге, которая, как оказалось, вообще не занимается производством молочной продукции. Входящий ВСД погашен уполномоченным лицом ООО "Агроальянс Екатеринбург".

Более того, ветеринарные сопроводительные документы, оформленные от имени ООО "НОРД ВЕСТ", имели признаки фальсификации. Маркировка сыра тоже имела признаки фальсификации, а потому областной Россельхознадзор не мог быть уверенным в безопасности продукции для потребителя.

Все 5 тонн сыра были изъяты из обращения. Компании "Агроальянс Екатеринбург" выдано требование о приостановлении реализации молочной продукции в соответствии с п.2, ст.3, п 3 ст. 3 ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".