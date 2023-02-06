06 Февраля 2023
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Общество
Фото: vk.com/rogozin_do

Дмитрий Рогозин вернулся в зону СВО, чтобы отомстить

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что вернулся в зону СВО. Он заявил, что его целью является месть за убитых товарищей.

"Это личное. Ребята были моими друзьями. Я их вдовам обещал уничтожить тех украинских артиллеристов, что нас обстреляли", - цитируют Рогозина "Ведомости".

Рогозин несколько недель провел в Москве после ранения, которое он получил в Донецке. Экс-глава Роскосмоса был ранен не во время выполнения боевых заданий, а в ресторане на банкете. Снаряд прилетел в ресторан, погибло несколько человек из окружения Рогозина, сам он был ранен.

Также бывший чиновник собирается "доделать начатое", например, испытывать новые образцы техники в бою: "Это и "Маркеры", и "умные" минометные прицелы, и несколько новых ударных БПЛА... Много чего. Дело чести – все это довести до ума и до фронта".

Рогозин присутствует в зоне СВО в качестве добровольца в составе группы технических консультантов "Царские волки". После увольнения с поста главы Роскосмоса несколько месяцев ожидалось назначение Рогозина на какой-либо высокий государственный пост, но этого так и не произошло.

Теги: дмитрий рогозин, месть, сво



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