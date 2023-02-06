В России продажи машин упали на 63%

Рынок автомобилей в России упал на 63,1% по итогам января, отчитались в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В объемном выражении более половины всех проданных машин пришлось на Lada.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе упали на 63,1%, до 32,5 тыс. штук, следует из данных АЕБ, пишет "Ъ". Январь – традиционно низкий сезон для автопродаж, но в нынешнем году ситуация осложнена дефицитом предложения на рынке. Фактически, стабильные поставки есть только у китайских и отечественных брендов. Однако последние так и не вернули докризисную линейку. Запасы же европейских, японских и корейских марок исчерпываются.

Среди марок лидером рынка остается Lada, реализация которой оказалась лишь на 3% меньше, чем годом ранее (17,5 тыс. штук). В итоге на автомобили АвтоВАЗа пришлось 53,7% от общего объема рынка в январе. Следом идет Haval (падение роста на 43%, до 4,5 тыс. штук) – единственный иностранный бренд, завод которого продолжал выпуск в России с начала кризиса. На третьем месте еще одна марка из КНР – Geely, ее реализация увеличилась сразу на 88% (до 3,5 тыс. машин).

Отечественный ГАЗ сократил продажи на 32%, до 1,8 тыс. штук, а традиционный бестселлер среди иномарок Kia – на 89%, до 1,4 тыс. штук, опустившись на пятое место. Также больше тысячи машин (почти 1,2 тыс.) удалось реализовать УАЗу, сократив продажи на 11%, тогда как остальные бренды не смогли достигнуть этой величины.