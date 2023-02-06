В России продажи машин упали на 63%

06 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото:Накануне.RU

В России продажи машин упали на 63%

Рынок автомобилей в России упал на 63,1% по итогам января, отчитались в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В объемном выражении более половины всех проданных машин пришлось на Lada.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе упали на 63,1%, до 32,5 тыс. штук, следует из данных АЕБ, пишет "Ъ". Январь – традиционно низкий сезон для автопродаж, но в нынешнем году ситуация осложнена дефицитом предложения на рынке. Фактически, стабильные поставки есть только у китайских и отечественных брендов. Однако последние так и не вернули докризисную линейку. Запасы же европейских, японских и корейских марок исчерпываются.

Среди марок лидером рынка остается Lada, реализация которой оказалась лишь на 3% меньше, чем годом ранее (17,5 тыс. штук). В итоге на автомобили АвтоВАЗа пришлось 53,7% от общего объема рынка в январе. Следом идет Haval (падение роста на 43%, до 4,5 тыс. штук) – единственный иностранный бренд, завод которого продолжал выпуск в России с начала кризиса. На третьем месте еще одна марка из КНР – Geely, ее реализация увеличилась сразу на 88% (до 3,5 тыс. машин).

Отечественный ГАЗ сократил продажи на 32%, до 1,8 тыс. штук, а традиционный бестселлер среди иномарок Kia – на 89%, до 1,4 тыс. штук, опустившись на пятое место. Также больше тысячи машин (почти 1,2 тыс.) удалось реализовать УАЗу, сократив продажи на 11%, тогда как остальные бренды не смогли достигнуть этой величины.

Теги: Ассоциация европейского бизнеса, машины, продажа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети