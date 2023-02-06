В Тюмени вынесен приговор по делу о смертельном отравлении "паленой" водкой

В Тюмени вынесен приговор по делу об отравлении метиловым спиртом с летальным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

"Следствием и судом установлено, что подсудимый в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого не менее 15 коробок алкогольной спиртосодержащей продукции "Родники Сибири" и "Царская охота Платиновая" (метиловый спирт), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. 54-летний мужчина реализовал данную продукцию своему знакомому с целью дальнейшей продажи последним. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной продуктовом магазине, наступила смерть пяти человек", - говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.