В Сочи зафиксировали небольшие толчки после землетрясения в Турции

Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи. Об этом сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

По ее словам, их сила составляла не более 3 баллов.

"Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района", - сказала Карпович. Она отметила, что такие толчки не несут опасности.

Ранее сообщалось, что отголоски землетрясения в Турции почувствовали жители многих стран, в частности, Армении, Грузии, Ливана, Ирака.