В Екатеринбурге сотрудница Лестеха отдала мошенникам больше 2 млн рублей

Сотрудница Уральского государственного лесотехнического университета стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у 39-летней женщины более 2 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, потерпевшей по телефону позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Лжесиловик заявил, что на имя женщины по доверенности якобы пытается оформить кредит ее племянник. Затем ее перевели на "банковского специалиста", который сообщил, что в целях сохранности денег необходимо их обналичить и перевести на "безопасные" счета.

Доверчивая сотрудница вуза согласилась, обналичила все сбережения на сумму 320 тысяч рублей и внесла их на указанные злоумышленниками счета. Также аферисты убедили ее обратиться в несколько крупных кредитных организаций, оформить там 2 млн рублей и перевести их тоже.

Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". А сегодня, 6 февраля, участковый уполномоченный отдела полиции №7 Октябрьского района провел рабочую встречу с работниками и студентами Лестеха. Он напомнил о существующих видах мошенничества в информационно-телекоммуникационной сфере и рассказал о мерах по профилактике данных видов преступлений.