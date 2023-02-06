В Челябинске на фабрике погиб рабочий

В Челябинске на фабрике "Краснодеревщик" рабочего затянуло в аппарат для измельчения древесины. Мужчина погиб, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности города.

Несчастный случай произошел 6 февраля. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении тела мужчины из аппарата для измельчения древесины. По словам работников, мужчина хотел выяснить причину неполадок в работе аппарата и его затянуло в машину.

Тело мужчины извлекли, разобрав часть конструкции.