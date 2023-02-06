В ДНР добровольцы при поддержке артиллерии освободили Николаевку

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка (ДНР), сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

За сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Константинополь (ДНР) уничтожены: склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадовое, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.