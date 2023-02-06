В парке "Бажовские места" ввели карантин из-за случаев бешенства

В природном парке "Бажовские места" вводится карантин из-за случаев выявления бешенства у животных. Об этом сообщает ГБУСО Сысертская ветстанция.

"В январе 2023 года уже три случая, один их них у волка, добытого в границах особо охраняемой природной территории областного значения "Природный парк "Бажовские места" Сысертского района. Распоряжением губернатора Свердловской области №29-РГ от 31.01.2023 г. на территории ООПТ ОЗ "Природный парк "Бажовские места" установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 23 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в парке проводятся мероприятия по ликвидации и предотвращению бешенства. Эпизоотический очаг и неблагополучный пункт в радиусе 3 км установлены.

В связи с введением карантина на территории "Бажовские места" запрещено:

в эпизоотическом очаге посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

неблагополучном пункте вывоз восприимчивых животных, проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.



