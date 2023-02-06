06 Февраля 2023
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Экономика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Россияне в четыре раза увеличили переводы денег в Армению

Россияне в минувшем году в четыре раза увеличили переводы денег в Армению. В 2021 году они перевели в эту страну $865,6 млн, в 2022-м - $3,6 млрд. Объем переводов из Армении в Россию тоже вырос, но не так значительно – на 12,7% ($453 млн), пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦБ Армении.

Максимум денег в Армению из России переводился в марте 2022 года, а также в декабре.

По данным миграционной службы Армении на конец октября 2022 года, за 10 месяцев в страну въехали более 786 тыс. россиян. Известно, что приток эмигрантов увеличил ВВП страны, но при этом и разогнал инфляцию.

Теги: армения, россияне, денежные переводы



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