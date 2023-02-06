06 Февраля 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Ямале построят три комплекса по переработке отходов с помощью механизма концессии

На Ямале построят три комплекса по переработке отходов с помощью механизма концессии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе и рассмотрели вопросы строительства перспективных объектов.

Компания готова обеспечить основную часть финансирования для создания трех объектов обработки, утилизации и размещения отходов на Ямале за счет средств, полученных от выпуска облигаций компании. Три объекта общей мощностью 203 тысячи тонн в год появятся на Ямале.

"Вместе с "Российским экологическим оператором" уже провели большой объем работы для создания кластеров переработки отходов. Год экологии на Ямале показал, что у населения есть запрос на переход к современной системе обращения с отходами, с раздельным сбором и сортировкой. Вместе со строительством комплексов в населенных пунктах региона появятся специальные контейнеры. Механизм концессии, который мы выбрали для строительства, уже отлично показал себя на Ямале на других важных проектах. Он позволит нам не только построить нужные объекты, но и сдержать тарифы для населения", - заявил Дмитрий Артюхов.

Теги: комплекс по переработке отходов, концессия



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