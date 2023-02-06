Жители Екатеринбурга выбрали Дом Севастьянова "визитной карточкой" города

Жители Екатеринбурга определились с "визитной карточкой" города.

Напомним, в преддверии грядущего 300-летия администрация Екатеринбурга предложила выбрать "визитную карточку" уральской столицы. На выбор для голосования было представлено 11 вариантов.

Опрос проводился в системе "Активный Екатеринбург", а сегодня были подведены его итоги. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, первое место занял Дом Севастьянова – за этот памятник архитектуры отдали голос 37% респондентов.

Вторым по популярности вариантом оказалась набережная городского пруда (19%). Третьим стало здание администрации Екатеринбурга (13%).

По 6% опрошенных отметили в качестве символа уральской столицы водонапорную башню и городской зоопарк. А храму-на-крови, памятнику Татищеву и де Геннину, а также ТЦ "Высоцкий" отдали предпочтение по 4% участников.

За усадьбу Расторгуевых-Харитоновых и памятник воинам танкового корпуса было отдано по 2% голосов. Замыкает же рейтинг стела Европа – Азия, набравшая всего 1%.

Напомним, ранее в Екатеринбургском зоопарке рассказали, почему именно он должен стать "визитной карточкой" города.