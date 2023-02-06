06 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Журналиста Сванидзе госпитализировали с отеком легких - СМИ

Известный журналист и общественный деятель Николай Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких, передает телеканал "360" со ссылкой на источник. По его данным, журналиста отвезли в инфекционную больницу, где удалось добиться уменьшения отека легких. Помощница Сванидзе сообщила, что к аппарату ИВЛ его не подключали, но других подробностей не рассказала.
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В конце 2022 года Сванидзе был уволен с поста главы Института массмедиа РГГУ. Он занимал этот пост с 2010 года. Пока он остается завкафедрой журналистики на факультете журналистики все того же Института массмедиа. Решение об увольнении принял ректор вуза Александр Безбородов. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше.

В середине ноября президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. "Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.

Теги: николай сванидзе, госпитализация, отек легких, ивл



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