Журналиста Сванидзе госпитализировали с отеком легких - СМИ

Известный журналист и общественный деятель Николай Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких, передает телеканал "360" со ссылкой на источник. По его данным, журналиста отвезли в инфекционную больницу, где удалось добиться уменьшения отека легких. Помощница Сванидзе сообщила, что к аппарату ИВЛ его не подключали, но других подробностей не рассказала.

В конце 2022 года Сванидзе был уволен с поста главы Института массмедиа РГГУ. Он занимал этот пост с 2010 года. Пока он остается завкафедрой журналистики на факультете журналистики все того же Института массмедиа. Решение об увольнении принял ректор вуза Александр Безбородов. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше.

В середине ноября президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. "Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.