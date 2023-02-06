Большая часть метрополитена Екатеринбурга останется без кассиров

Метро Екатеринбурге лишится более половины своих кассиров. Об этом в газете "Вечерний Екатеринбург" заявил глава города Алексей Орлов.

В своем ответе на вопрос читателя градоначальник отметил, что по показателям 2022 года необходимость в кассирах на незагруженных станциях города отсутствует.

"В 2019 году использовали купленные в кассах жетоны 60% пассажиров. К декабре 2022 года доля жетонов сократилась до 17% поездок. Но кассиров не планируют сокращать на наиболее загруженных станциях: "Ботаническая", "Чкаловская", "Проспект космонавтов". Также кассы продолжат работать на центральной станции метро "Площадь 1905 года", - заявил Орлов.

Напомним, что стоимость проезда в метро Екатеринбурга может увеличиться до 33 рублей. Сейчас стоимость поездки составляет 32 рубля.