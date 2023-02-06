В Челябинской области около 40% школьников имеют избыточный вес

В Челябинской области около 40% школьников имеют избыточную массу тела или ожирение.

"По результатам мониторинговых исследований среди учащихся отмечается высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения у учащихся 1-4 классов (38,2 на 100 детей), 5-9 классов (38,6 на 100 детей)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также у школьников установлены высокие показатели распространенности хронической заболеваемости, связанной с нарушением питания. Речь идет о болезнях органов пищеварения, щитовидной железы, анемии и системы кровообращения.

Анкетирование показало, что основу фактического меню школьников дома составляют блюда из круп, картофеля, макарон. 21,4% детей ежедневно потребляют колбасные изделия, кетчуп, майонез, выпечку. Всего 46,0% детей в домашних условиях получают четырехразовое питание. Учащиеся в качестве перекусов предпочтение отдают выпечным и хлебобулочным изделиям – 14,4%, сокам и нектарам - 15,4%, мороженому – 13,3%.

Это говорит о том, что родители недостаточно знают о здоровом питании.