Погибшего в ДТП Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что Пускепалис награжден "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга".

Напомним, российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября прошлого года. "Форд Транзит", в котором он находился, врезался в фуру на встречной полосе трассы М-8. В результате аварии скончались пассажир и водитель микроавтобуса. Автомобиль был приобретен режиссером для защитников Донбасса. Он перегонял его в Москву. 21 сентября автомобиль должен был вместе с гуманитарным грузом прибыть в ДНР.