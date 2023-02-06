06 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Сечин рассказал, как будет формироваться цена на нефть

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на India Energy Week, сообщил, что цена на российскую нефть не может формироваться в Европе, если туда не будет поставок, ее стоимость будет складываться на реальных направлениях.

"Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы. Придется на первом этапе, видимо, отказаться от фьючерсных сделок, расчетных фьючерсов я имею в виду, для того, чтобы отрегулировать эти рыночные показатели", - цитирует ТАСС Сечина.

Он отметил, что излишнего волнения, связанного со скидками на российскую нефть, быть не должно.

"Я думаю, специалисты знают, как решить эти вопросы, рынок принимает любые коммерческие сделки. Совокупность этих сделок в количественном итоге и дает ту расчетную величину, которая используется для расчетов", - сказал Сечин.

Теги: India Energy Week, Игорь Сечин, нефть



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