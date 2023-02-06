06 Февраля 2023
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Фото: ik.turmush.kg

Foreign Affairs: Украинская энергосистема приближается к коллапсу

Энергетическая система Украины с каждым днем приближается к коллапсу. Об этом пишет Foreign Affairs.

Украинцы уже привыкли к веерным отключениям электроэнергии, но дальнейшие удары могут привести к полной остановке системы, погрузив десятки миллионов людей во тьму. Последствия могут быть даже больше, чем после применения тактического ядерного оружия. Жизнь на Украине без функционирующей электросети может вскоре стать мучительной, а для многих и непригодной.

"Чтобы электрическая сеть страны продолжала функционировать, требуются скоординированные ресурсы общества: квалифицированные инженеры и техники, запасы топлива для производства электроэнергии, средства физической и кибербезопасности; телекоммуникации, цепочки поставок запасных частей. Россия подорвала каждый из этих столпов. В результате непрекращающихся атак и лишь лоскутного ремонта реальна возможность полного коллапса. Поскольку общества не могут долго существовать без электричества, может последовать и масштабный общественный коллапс", - пишет автор.

Издание перечисляет многие проблемы, которые могут встать перед Киевом. Среди них и угрожающая Европе новая волна беженцев. В статье страны Запада призываются к срочной помощи украинскому режиму как средствами ПВО, так и оборудованием.

Теги: Украина, электричество, энергосистема



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