Депутат опроверг, что мать погибшего свердловского пехотинца получила не всю выплату за орден Мужества

История с выплатой матери погибшего свердловского пехотинца получила продолжение.

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Напомним, в марте прошлого года сын женщины погиб в ходе спецоперации и был посмертно награжден. Однако выплату за присужденный ему орден Мужества мать смогла получить только сейчас после вмешательства депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

Как написал сегодня политик в своем Telegram-канале, в СМИ появилась информация, что матери бойца пришла якобы лишь половина от положенной суммы.

"Возражу. По имеющимся в моем распоряжении данным можно сделать вывод о правильном размере выплаты. В соответствии с законодательством, единовременная выплата за награду равна пяти окладам месячного денежного содержания военнослужащего. Не пяти зарплатам, а пяти окладам. Это важно", - отметил Иванов.

Он уточнил, что оклад месячного содержания включает в себя только две составляющих: оклад по должности и оклад по званию. Все остальные дополнительные выплаты, входящие в состав ежемесячного денежного довольствия, например, "за особые условия службы", "за секретность", при расчете выплаты за награду не учитываются.

"Для младшего сержанта максимальный оклад месячного содержания равен примерно 25 тысяч рублей. Соответственно, общая выплата равна около 125 тысяч рублей", - пояснил депутат.

Максим Иванов добавил, что направил запрос по этой ситуации в адрес главного военного прокурора, чтобы разобраться в корректности суммы.