На месте крушения украинского беспилотника под Калугой нашли авиабомбу

На месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120, пишет Mash.

Осколочно-фугасный боеприпас БПЛА нес к одному из военных объектов региона, сообщает Telegram-канал. Утверждается, что упал беспилотник просто из-за того, что зацепился за ветку дерева.

Mash также сообщает, что взорвавшийся дрон относится к советской модели Ту-141 "Стриж".

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что беспилотник взорвался в воздухе над лесом недалеко от Калуги. Ущерба гражданским и социальным объектам нет, пострадавших нет.