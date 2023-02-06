06 Февраля 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

На месте крушения украинского беспилотника под Калугой нашли авиабомбу

На месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120, пишет Mash.

Осколочно-фугасный боеприпас БПЛА нес к одному из военных объектов региона, сообщает Telegram-канал. Утверждается, что упал беспилотник просто из-за того, что зацепился за ветку дерева.

Mash также сообщает, что взорвавшийся дрон относится к советской модели Ту-141 "Стриж".

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что беспилотник взорвался в воздухе над лесом недалеко от Калуги. Ущерба гражданским и социальным объектам нет, пострадавших нет.

Теги: беспилотник, калуга, авиабомба



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