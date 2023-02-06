Из-за больного пассажира самолет авиакомпании "ЮТэйр" сделал срочную посадку в Тюмени

Из-за больного пассажира самолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший по маршруту Минеральные Воды — Сургут, совершил срочную посадку в Тюмени.

По данным telegram-канала Aviaincident, инцидент произошел 5 февраля. Командир воздушного судна UTA482 доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмень (Рощино). Объявил сигнал срочности.

В авиакомпании ситуацию не прокомментировали. В департаменте здравоохранения сообщили Накануне.RU, что вызов в Рощино поступил в 15.30. Пассажир был госпитализирован. Диагноз не уточняется.

"После осмотра и оказания помощи, пациента доставили в ОКБ № 1, в настоящее время получает всю необходимую помощь в профильном отделении больницы. Состояние: средней степени тяжести", - сообщили в депздраве.