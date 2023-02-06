06 Февраля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале прощаются с еще двумя солдатами, погибшими в зоне СВО

Еще два жителя Свердловской области погибли в ходе проведения специальной военной операции.

О смерти жителя Кировграда Алексея Свисткова сообщает МАУК "Центр культуры" города Верхотурье, где последний год мужчина работал звукооператором. В конце декабря он был призван в рамках частичной мобилизации.

Алексей Свистков из Верхотурья, погибший в зоне СВО(2023)|Фото: страница Центра культуры ГО Верхотурский / vk.com/center_kultury_verhoture

Прощание с Алексеем Свистковым состоялось 23 января в том же самом Центре культуры.

Второй мобилизованный погиб совсем недавно. О смерти Яна Алиева в своих социальных сетях сообщил глава Кировградского городского округа Александр Оськин. Парень погиб 25 января и за исполнение воинского долга представлен к государственной награде

Ян Алиев из Кировграда, погибший в зоне СВО(2023)|Фото: страница "ВКонтакте" Александра Оськина / vk.com/aaoskin

Прощание состоится 7 февраля с 12.00 до 13.00 в Верхнем Тагиле (улица Ленина, 100. Городской дворец культуры). Автобусы из Кировограда отправятся в 11.00 от стоянки ЦДТ.

Теги: СВО, солдат, мобилизация



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