06 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Газпромнефть-Развитие

В Челябинске после строительства набережной чиновников обязали запустить молодь сазана в Шершни

В Челябинске в Шершневское водохранилище выпустят около 6 тыс. молоди сазана в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам после строительства набережной реки Миасс и моста через реку Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству комитету дорожного хозяйства Челябинска согласовано строительство и реконструкция набережной реки Миасс и моста через реку Миасс с одновременным проведением мероприятия по охране окружающей среды - искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов путем выпуска их молоди в реки Обь-Иртышского бассейна в целях компенсации негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среду их обитания на участках реки Миасс.

Набережную и мост построили, но мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов не исполнены. Руководителю комитета дорожного хозяйства Челябинска внесено представление с требованием устранить нарушения. В результате работы включили в план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов на 2023 год

Теги: Шершни, администрация Челябинска,



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