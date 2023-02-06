Нургалиев стал первым замглавы Совбеза

Экс-глава МВД России Рашид Нургалиев стал первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Изменение в карьере у Нургалиева не очень значительное: с 2012 года он был обычным заместителем секретаря Совбеза (сейчас этот пост занимает Николай Патрушев, экс-глава ФСБ), с другой стороны, примечательно уже то, что первым замом не стал Дмитрий Медведев.

Повышение Нургалиев получил после того, как на прошлой неделе Путин уволил первого замсекретаря СБ Юрия Аверьянова. Тот был на этом посту с того же 2012 года, а вообще работал в СБ с 2006 года.

Нургалиев занимал пост министра внутренних дел с 2004 по 2012 годы. В 2005 году получил звание генерала армии. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел. Находится под западными санкциями.