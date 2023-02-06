В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7

В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), оно произошло в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.

СМИ пишут, что в турецком Диярбакыре после нового землетрясения в прямом эфире телевидения обрушилось здание. Съемочная группа почувствовала толчки и начала убегать от падающего дома.

Подземные толчки также ощущались в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии, а также в Бейруте.

Между тем, количество погибших в результате случившегося еще ночью землетрясения в Турции, магнитудой 7,4, достигло 912 человек, более 5,3 тыс. пострадали. В ряде городов произошли сильные разрушения. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.