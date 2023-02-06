Средний Урал занял третье место по росту тарифа на капремонт

После повышения тарифа на капремонт Свердловская область заняла третье место в стране по величине этого взноса. О результатах подсчета рассказал лидер общероссийского движения "Народный жилищный инспектор" Сергей Креков.

В то время, пока средний взнос по стране равен 10,12 рублей за кв.м., на Среднем Урале стоимость была повышена до 14,31 рублей или на 46,5%. Обогнать регион смогли только Республика Марий Эл, чьи взносы за капремонт выросли на 66,7%, и Алтайский край - на 49,7%. После Свердловской области следует Еврейская АО - на 42,8% и Архангельская область - на 41,1%.

Ранее региональные власти заявляли, что свердловчанам придется больше платить за капремонт из-за новости об увеличении стоимости на стройматериалы. При этом, как сообщает в своих соцсетях сам Креков, между этими двумя заявлениями нет ничего общего, что в принципе и могло бы стать логичным объяснением.

"Причина подобных индексаций региональными властями взносов на капремонт в том, что со стороны правительства отсутствует контроль за их индексацией", - пояснил Креков, добавив, что еще в начале 2021 года "Народный жилищный инспектор" предлагал правительству обязать ФАС контролировать данный вопрос.

Эксперты отмечают, что повышение тарифа на капремонт затронуло 72 региона, в то время как 13 субъектов вовсе отказались поднимать цены. Несмотря на увеличение тарифа, больше всего за капремонт по-прежнему платит Москва - 24,09 рублей за кв.м. Самые же маленькие платежи в Северной Осетии - 6,5 рублей за кв.м.

Напомним, что власти запретили проводить в Екатеринбурге митинг против роста тарифов. Коммунисты намерены оспорить это решение в суде. В это же время жители Свердловской области выступили против повышения тарифа, создав петицию.