06 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин не планирует встречаться с Гросси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время его предстоящего визита в Москву не запланирована.

"Встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел. При необходимости смогут привлекаться и другие министерств и ведомства. Поэтому в России действительно ожидают субстантивные переговоры", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, ранее визит Гросси анонсировали в МИД РФ.

Теги: Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ



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Ранее 06.02.2023 12:25 Мск В МИД анонсировали визит в Москву главы МАГАТЭ


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