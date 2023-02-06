В Госдуме разберутся, действительно ли Народная милиция ДНР издевалась над мобилизованными из Тувы

Зампред Госдумы Шолбан Кара-оол отправился выяснять обстоятельства, при которых сотрудники Народной милиции ДНР якобы издевались над мобилизованными жителями Тувы. Ранее сообщение об этом появилось в сети. На информацию отреагировал также глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия – всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших и одновременно осознанного подчинения командирам. Наши воины всегда были прилежными в учении и смелыми в бою. Разберемся", - написал Кара-оол в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы правительства Тувы, глава республики Владислав Ховалыг созвонился с премьер-министром ДНР Виталием Хоценко сразу же после появления в социальных сетях видеообращения мобилизованных жителей Тувы. В нем жители региона сообщили о якобы имевшем место издевательстве над ними со стороны людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция). Ховалыг попросил Хоценко проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении, а также в срочном порядке направил в Донецкую Народную Республику своих представителей для разбирательства на месте. Глава Тувы сообщил, что готовит обращение в Министерству обороны Российской Федерации.

"Со всей страны в рамках частичной мобилизации отцы, мужья, сыновья отправились защищать Отечество, выполнять задачи специальной военной операции. Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных", - цитирует Ховальга его пресс-служба.

Также Владислав Ховалыг поручил вице-премьеру правительства Тувы Айдыну Чюдюку, который возглавляет Единый штаб помощи военнослужащим и их семьям, и спецпредставителю по СВО Тимуру Куулару совместно с руководством военного комиссариата оперативно установить численность и состав переведенных мобилизованных, их прикрепление. Устанавливается количество раненых тувинских военнослужащих, факты о том, где и какую медицинскую помощь им оказывают.