На Среднем Урале судят банду, похитившую около 10 млн рублей из банкоматов

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело о хищении около 10 млн рублей. Деньги были украдены из банкоматов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались четверо местных жителей. С ноября 2020 по март 2022 года по ночам они проникали в магазины различных торговых сетей, с помощью самодельных устройств повреждали корпуса находящихся внутри банкоматов и забирали оттуда кассеты с деньгами. А для маскировки соучастники использовали похищенные регистрационные автомобильные знаки.

Всего таким способом злоумышленникам удалось взять более 9,8 млн рублей. Также они пытались украсть еще 10,2 млн рублей, но сделать этого у них не получилось.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первоуральский городской суд.