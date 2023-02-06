06 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: Getty Images

Mash: Фигуристу Костомарову грозит ампутация голени

Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову может грозить ампутация голени из-за прогрессирующего сепсиса и некроза. При этом спортсмену переносят операцию, поскольку его общее состояние тоже остается угрожающим, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник.

Сейчас Костомаров находится на искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что у фигуриста на фоне коронавируса развилась пневмония, а уже она дала осложнения на сосуды. Сначала сообщалось, что Роману собираются ампутировать только пальцы.

Костомаров завоевал олимпийское золото в 2006 году в паре с Татьяной Навкой. Также он является двукратным чемпионом мира, победителем континентальных и национальных первенств.

Теги: роман костомаров, ампутация, сепсис



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